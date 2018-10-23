Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın Andımız kararından rahatsız oldu

Davutoğlu, Danıştay’ın Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında, Twitter hesabından açıklama yaptı.



Danıştay'ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, "Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır" dedi.



Davutoğlu'nun paylaşımları şöyle;

Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır.

Danıştay’ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır.Türkiye’nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır

Son dönemde yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler, demokratik hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Devletimiz ve demokrasimiz kritik bir yeniden tanzim sürecinden geçerken devlet adamlarımıza, aydınlarımıza, sivil topluma düşen öncelikli görev, kuvvetler ayrılığının sağlıklı bir şekilde nasıl hayata geçirileceği konusunu önyargılardan uzak ve ortak akıl arayışıyla ele almaktır.



Ne olmuştu?

2013 yılında Andımız açılım sürecinde AKP eliyle yasaklanmıştı.



Bu sürece HDP, PKK ve FETÖ'cüler destek çıkmıştı. Ancak Andımıza karşı atılan bu adımlara tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Skandalı, Vatan Partisi, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen yargıya taşıdı. Öğrenci Andı"nı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açıldı. Beklenen karar geldi. Danıştay 8. Dairesi, oy çokluğuyla ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.



ulusal.com.tr