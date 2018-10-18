Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. AKP Milletvekili Bozdağ kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Öğrenci Andı'nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.



AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Bozdağ yaptığı açıklamada, "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" dedi.



Bozdağ'ın açıklaması şöyle;

Türkiye,hukuk devletidir (Anys.,m.2) “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”(Anys.,125/1) “Yargı yetkisi,idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup,hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.”Anys.,125/4)



2)“Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak,idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.”(Anayasa,m.125/4)



3)”Öğrenci andı kararı” ile Danıştay 8. Dairesi; -hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, -kendisini yürütmenin yerine koymuş, -yürütmenin takdir hakkını yok saymış, -dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.



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