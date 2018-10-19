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Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrası MHP’den anlamlı pankart

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Andımız"ı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Kararın ardından bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'ne asılan dev pankart büyük ilgi çekti. Danıştay'ın 'Andımız' kararının hemen ardından asılan dev pankartta Andımız'ın yazıldığı görüldü. MHP'nin sosyal medya hesabında paylaşılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrası MHP’den anlamlı pankart

AKP'nin açılım sürecinde yönetmelik değişikliğiyle okullarda okunması kaldırılan 'Andımız' hakkında Danıştay 8. dairesi dün yönetmelik hükmünü iptal etti. 23 Nisan 1933 yılından bu yana okutulan Andımız'ın yönetmelik değişikliğiyle kaldırılması büyük tepkiler toplamış, yeniden öğrencilere okutulması için bir çok eylem yapılmış, ve kampanyalar başlatılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi konuyla ilgili dün son noktayı koydu ve "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. 

Kararın ardından MHP, Andımız'ın yazılı olduğu dev bir pankartı genel merkez binasına astı.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'ne asılan dev pankart:

Etiketler; #mhp #pankart #afiş
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