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Danıştay'ın Andımız kararına Adalet Bakanı'ndan tepki

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Andımız' ile ilgili kararına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den tepki geldi

Danıştay'ın Andımız kararına Adalet Bakanı'ndan tepki

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından okunan "Andımız"ı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay'ın kararına tepki gösterdi.

ADALET BAKANI'NDAN DANIŞTAY'A TEPKİ

Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer. Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz ve idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır" dedi.

Etiketler; #Andımız #danıştay #karar #adalet bakanı #abdulhamit gül
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