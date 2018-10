İzmir'in vatansever öğrencileri, Danıştay'ın kararıyla Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmünün iptal edilmesi üzerine hep bir ağızdan Andımızı okudu.

İzmir'in vatansever öğrencileri, Danıştay'ın kararıyla Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmünün iptal edilmesi üzerine hep bir ağızdan Andımızı okudu. Öğrenciler, tekrardan Andımızın her sabah ilköğretim okullarında okunacak olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.



Türk Eğitim-Sen'in Andımız'ın kaldırılmasıyla ilgili açtığı dava sonucu Danıştay 8. Dairesi, "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, söz konusu yönetmelik hükmü ile ilgili "İddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir" şeklinde açıklamada bulundu. Danıştay'ın aldığı karara ilköğretim öğrencileri dışında üniversite öğrencileri de sevindi.



İlkokul sıralarından sonra yeniden Andımızı okudular

İzmir'in vatansever üniversite öğrencileri, Andımızın okullarda tekrar okutulmasını istediklerini ve çıkan karara Türk gençliği olarak sevindiklerini belirtti. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri, ilkokul sıralarındaki gibi Öğrenci Andı'nı hep bir ağızdan okuyarak, Andımıza her zaman sahip çıkacaklarının iradesini koydu. Ellerinde Türk bayrakları ile Andımızı okuyan gençler, kararın bir an önce uygulanmaya başlamasını istedi.