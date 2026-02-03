Danıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yaptığı suç duyurusunda gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Emirhan Çoban’ın haberine göre Danıştay 1. Dairesi, Bakanlığın kararını oy birliğiyle kaldırdı. Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında aralarında Melih Gökçek’in de bulunduğu 13 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı” suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, FETÖ’ye ve FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiaları yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu başvuruya ilişkin olarak Melih Gökçek hakkında “soruşturma izni verilmemesi” yönünde karar vermiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının başlarında bu karara itiraz ederek Danıştay’a başvurmuştu.