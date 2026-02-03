Danıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı

Eeski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararı, Danıştay tarafından kaldırıldı. Dosya yeniden ön inceleme yapılması için Bakanlığa gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Danıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı
Yayınlanma:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yaptığı suç duyurusunda gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Emirhan Çoban’ın haberine göre Danıştay 1. Dairesi, Bakanlığın kararını oy birliğiyle kaldırdı. Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında aralarında Melih Gökçek’in de bulunduğu 13 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı” suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, FETÖ’ye ve FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiaları yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu başvuruya ilişkin olarak Melih Gökçek hakkında “soruşturma izni verilmemesi” yönünde karar vermiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının başlarında bu karara itiraz ederek Danıştay’a başvurmuştu.

Parkta kuş yuvasını parçalayan 4 çocuğa ev hapsi cezası verildiParkta kuş yuvasını parçalayan 4 çocuğa ev hapsi cezası verildiYurt
Hatalığı nedeniyle emekli edilmişti: Astsubay Mert Necati Günay 27 yaşında hayatını kaybettiHatalığı nedeniyle emekli edilmişti: Astsubay Mert Necati Günay 27 yaşında hayatını kaybettiYurt
melih gökçek danıştay
Günün Manşetleri
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Yılın ilk enflasyon verisi belli oldu
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu!
Hibe başvuruları sonuçlandı
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
Çok Okunanlar
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!
Altın yeniden yükseliyor! Altın yeniden yükseliyor!