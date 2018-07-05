Danıştay saldırısı davasının örgüt suçu yönünden Ergenekon kumpasıyla birleştirilmesine yargı çevrelerinden tepkiler var. Ulusal Kanal'a konuşan yargı kaynakları, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin "Ergenekon örgütü yoktur" kararına rağmen birleştirme işleminin bir çelişki olduğunu söyledi. Kaynaklara göre, davaları birleştirmek tutuklu bulunan FETÖ'cülerin eline koz veriyor.

Danıştay cinayeti davasının yeni duruşması 6 Temmuz Cuma günü Ankara'da görülecek. Duruşma öncesi yargı çevrelerinden önemli uyarılar geldi.



Ankara'da görülen Danıştay saldırısı davası örgüt suçu yönünden İstanbul'daki Ergenekon kumpas davasıyla birleştirilmişti. Birleştirme kararını Yargıtay 5'inci Dairesi almıştı.



Bu kararla birlikte cinayet davası örgüt suçu yönünden İstanbul'da, adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ise Ankara'da görülecek.



Ulusal Kanal'a konuşan yargı kaynakları, Danıştay dosyasının örgüt suçu yönünden Ergenekon kumpasıyla birleştirilmesine tepki gösterdi.



Kaynaklar, FETÖ Çatı Davası iddianamesinde Ergenekon ile Danıştay'ın FETÖ'cüler tarafından kurulmuş bir kumpas olarak tarif edildiğine de dikkat çekti.



Kaynaklar, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin "Ergenekon örgütü yoktur" kararının açık olduğunu, İstanbul'daki mahkemenin buna uyması gerektiğini kaydetti. Dosyanın da tekrar Ankara'ya gönderilmesini istedi.



HABER: GÜRKAN DEMİR



