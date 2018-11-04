FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki davaların görülmesine devam ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki davaların görülmesine devam ediliyor.



Bu kapsamda Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında bu hafta, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Jandarma Genel Komutanlığı, 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı ile Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar görülecek.



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin "Çatı davası" dışındaki dosyalara yarın devam edilecek.



Sanıkların savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptığı "Çatı davasına" bir sonraki gün başlanacak.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince bir ay boyunca görülecek duruşmalarda, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıkların savunmaları alınacak.



Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ile gaziler müşteki olarak dinlenecek.



Bu kapsamda davanın sanıklarından eski Albay Erkan Öktem tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da beyanının alınması bekleniyor.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada da esasa ilişkin savunmalar alınacak.



Olay tarihinde zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünü işgal etmeye çalışan sanık eski yarbay Ejder Yıldırım, son savunmasını yapacak.



İlk duruşması 25 Eylül 2017'de başlayan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ise tanıklar dinlenecek.



Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 307 kişinin yargılandığı dava da bu hafta görülecek dosyalar arasında yer alıyor.



Duruşmalarda, sanıklar ve avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmaları alınacak.