Çorum'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası giriş-çıkışları kontrol etmek amacıyla Samsun-Ankara kara yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında bin 134 aranan şahıs yakalandı.

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından giriş-çıkışları kontrol etmek amacıyla başlatılan sabit yol uygulamasında yaklaşık 3 yılda 1 milyon 534 bin 243 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken bin 134 aranan şahıs yakalandı.



Çorum Valiliği, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri olmak üzere suça karışmış kişilerin yakalanması için 24 saat sabit yol uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçlar ekipler tarafından aranırken, şahısların da GBT sorguları yapıldı.



"Belirlediğimiz araçları durdurup sorgulama yapıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır devam eden sabit yol uygulamasında 450 bin 948 aracın durdurulduğunu, 1 milyon 534 bin 243 kişinin GBT kontrolü yapıldığını ve kontrollerde bin 134 aranan şahsın yakalandığını söyledi.



Rutin huzur operasyonlarının haricinde sabit yol uygulamaları yaptıklarını belirten Kolcu, "Bu uygulama ile dışarıdan gelenlerin ya da dışarı kaçacak olanların önünü kesmeyi hedefledik. Yoldan geçen bütün araçları değil, sondajlama dediğimiz yöntemle belirlediğimiz araçları durdurup sorgulama yapıyoruz." dedi.



Denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Kolcu, "Denetim, insanı rahatsız etse de insan için yapılır. Denetimlerde aranan şahısların yanı sıra 18 bin 115 araca trafik ve asayiş yönünden işlem yapılmıştır. Bu araçlarda 18 adet ruhsatsız silah, 20 adet tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve mermi, 201 bin 802 adet kaçak sigara, 3 bin 408 kaçak emtia ve 10 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.