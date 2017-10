Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan M.E, darbe planının TSK'daki örgüt üyelerine "mahrem abiler" aracılığıyla 13 Temmuz akşamı iletildiğini anlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan M.E, darbe planının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) örgüt üyelerine "mahrem abiler" aracılığıyla 13 Temmuz'da bildirildiğini söyledi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde (KOM) ifade veren M.E, ortaokul son sınıfta okurken FETÖ'ye ait dershanedeki öğretmeni tarafından örgüt "abisi"yle irtibatlandırıldığını anlattı.



M.E, 2009 yılında başladığı Kara Harp Okulunda iki subay arkadaşıyla hafta sonları örgütün "mahrem abisi"yle buluşmaya başladığını, daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığına atandığını belirtti.



"Buluşmanın örgüte ait sıradan bir toplantı olmadığını anladım"



15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce "mahrem abi" tarafından toplantıya çağrıldığını ifade eden M.E, şu bilgileri verdi:



"Örgüt abisi tarafından 13 Temmuz akşamı yolda araç değiştirilerek Dikmen'deki bir eve götürüldüm. Mahrem abiyle birlikte girdiğim evdeki bütün odaların kapıları kapalıydı. Beni götürdükleri odaya girdiğimde çok şaşırdım. Sivil giyimli 8-9 kişi içerisinde bulunanlardan biri Özel Kuvvetler Komutanlığı 26. Özel Kuvvet Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Murat Korkmaz diğeri ise 27. Tabur Komutanı yardımcısıydı. Odadaki diğer kişiler de yine Özel Kuvvetler Komutanlığının farklı taburlarında görev yapıyorlardı. O an buluşmanın örgüte ait sıradan bir toplantı olmadığını, farklı abilerin sorumluluğundaki askerlerin burada bir amaç için toplandıklarını anladım. Ben içeridekilere şaşkınlıkla bakarken Murat Korkmaz yanındaki subaya dönerek bana da orada bulunma sebebimin anlatılması gerektiğini söyledi."



M.E, toplantıda görev dağılımı yapıldığını, herkesin silah ve teçhizatıyla hazır bulunacağı, silahların ise 26'ncı Tabur'dan alınacağı bilgisinin paylaşıldığını kaydetti.



Toplantıdan ayrıldıktan sonra "operasyon"a katılmama kararı aldığını aktaran M.E, "Plana göre gece 03.00'te MİT binasına iki helikopter desteğiyle operasyon yapacaktık. Operasyonda, binadakilerin silah kullanması durumunda biz de silah kullanacaktık. Silah kullanmamızı da bizzat Murat Korkmaz emrivaki olarak sert bir şekilde söyledi." ifadelerini kullandı.