FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 kişi hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olarak görev yapan eski üsteğmen Selçuk Morgöz savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Morgöz, darbe girişiminde yer almadığını ileri sürdü.

Morgöz, ortaokul yıllarında Çanakkale’nin Biga ilçesinde o dönem "cemaat" olarak bildiği örgütün dershanesine gittiğini ancak askeri lise sınavlarında bu yapının herhangi bir desteği olmadığını iddia etti.

Olay tarihinden birkaç gün önce Özel Kuvvetlerde görevli eski albay Harun Ongun'un tarafından gayri nizami harp kapsamında koruma tatbikatı yapılacağının kendisine iletildiğini ileri süren Morgöz, "Harun Albay 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına tatbikat kapsamında görevlendirildiğimi söyledi. Çanakkale'ye gitmem gerektiğini, mazeretim olduğunu öne sürdüm. Ancak ısrar edince görevi kabul ettim." diye konuştu.



Görevin tebliğ edildiği gün Ongun'un "Koruma tatbikatına geldim diyerek muhafız alayına gireceksin" dediğini aktaran Morgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz günü 21.45'te alay nizamiyesine gittim. Koruma tatbikatı olduğunu söyleyerek içeri girdim. Daha sonra otoparka bekledim. 23.00 sıralarında Harun albay geldi. Bir süre sonra askeri araç geldi. İçinden silah, kompozit başlık ve hücum yeleği aldık. Orada bulunan herkes, M16 HK416 model Özel Kuvvetlerin kullandığı silahları aldı. Aynı yerde ağaçların altında verilecek görevleri beklemeye başladık.

Sabaha karşı Harun Albay bizi helikopter pistine götürdü. Terör saldırısı olduğunu söyledi. Helikopter pistinin yanında beklediğimiz sırada, iki yarbay yanımıza geldi. Harun Albay’a hitaben ‘Ne yapıyorsunuz? Genel Sekreteri nereye götürdünüz? diye sordular. Harun Albay da bir şeyden haberi olmadığını gelen kişilere söyledi."

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın "Ankara'da o gece jetler uçuyor, bombalar patlıyor. Sen alaydasın, bir terslik olduğunu anlamadın mı? sorusunu Morgöz, "Ben uçak ya da bomba sesi duymadım. Bizim durduğumuz yer tepe bir yerdi. Ben o an gayri nizami harp kapsamındaki kursa odaklanmıştım. Algıda seçici davranmış olabilirim." diye yanıtladı.

Bunun üzerine Başkan İlhan, "Ankara’da o kadar alçaktan uçak uçacak, ses hızını aşacak, sen bunu algıda seçicilik olarak duyamadım diyorsun. İletişim çağının bu kadar genişlediği bir dönemde ailenden hiç kimse seni arayıp ne oluyor diye sormadı mı? sorusuna Morgöz, “Kimseye bir şey sormadım. Kimse de beni aramadı." karşılığını verdi.

Muhafız Alayında yakalandığında üzerinde bulunan 1 ABD doların hatırlatılması üzerine Morgöz, "2011 yılında evlendiğimde düğünümde takılmış paralardır. Eşime ve babama olan saygım gereği hatıra olarak sakladım." diye konuştu.



Darbe girişiminin "oyun" olduğunu düşünüyormuş

Sanık eski üsteğmen Serdar Tanışık da tutuklanmadan önce Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını anlattı. Olay günü öğle saatlerinde birliğindeyken eski yarbay Halit Kazancı’nın yanına gelerek saat 23.00'te Cumhurbaşkanı Muhafız Alayında olması gerektiğini söylediğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı İlhan'ın, Halit Kazancı'nın sıralı amirlerinden biri olup olmadığını sorması üzerine Tanışık, yarbay Kazancı'nın amiri olmadığını ancak Özel Kuvvetlerde yeri geldiğinde gizli emirlerin sıralı amirler dışındaki kişilerce de verilebileceğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına girdikten sonra emir gereği silah ve teçhizat alarak helikopter pistine gittiğini ileri süren Tanışık, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:



"Helikopter pistine yakın bir yerde oradaki personelle birlikte bekledik. İsmini ve rütbesini bilmediğim bir komutan yanımıza geldi. Ankara’da büyük çaplı terör saldırıları olabileceğini, bizim de muhtemel saldırıya karşı birlikleri koruyacağımızı söyledi. Sabaha karşı helikoptere binip adını orada öğrendiğim Akıncı Üssü’ne indik. Orada bulunanların konuşmalarından darbe girişimi olduğunu öğrendim. Tel örgülerden kaçarak polise teslim oldum."

Serdar Tanış, çapraz sorgusunda FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin "Bu bir darbe görünümlü kumpastır. Ben bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum." demesi üzerine Başkan İlhan, "250 şehit sana göre bir oyun mu? diye sordu. Tanış, soruya "O da orduyu yıpratma, halkı birbirine düşürme çabalarından biridir." cevabını verdi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

