FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından Akıncı Üssü'ne gelip darbe girişimine katıldıkları ileri sürülen eski pilotların savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Diyarbakır'dan gelip Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan sanık eski pilotların savunmalarını tamamladıklarını belirtti.

Savunmalarının ardından sanıklara 141. Filo koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri izlettirildi. Ayrıca sanıklara kule ve diğer pilotlarla yaptıkları tespit edilen telsiz görüşmeleri dinlettirildi.



Seslerini tanımadılar

Görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin savunma yapan sanık eski pilot binbaşı Ahmet Özdemir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak telsizde konuşanın kendisi olmadığını iddia etti. Sanık eski kurmay binbaşı İbrahim Yozgat da güvenlik kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu fakat telsiz konuşmalarında kendi sesine benzeyen bir ses duymadığını ileri sürdü.

Eski pilot yüzbaşı Erdem Erdoğan, filodaki kişinin kendisi olduğunu fakat Diyarbakır'dan kalkışından Akıncı Üssü'ne inişe kadar herhangi bir telsiz konuşması yapmadığını beyan etti.

Eski pilot yüzbaşı Yavuz İstek, telsiz konuşmalarını ilk kez duruşmada dinlediğini ifade ederek, zaman verilirse konuşmaları tekrar dinlemek istediğini söyledi. İstek, İstanbul ve Ankara'da alçak uçuş yaptığına ilişkin telsiz kayıt tutanaklarını reddetti.

Sanık eski pilot Yıldıray Korkmaz, Akıncı Üssü'ndeki kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ses ve telsiz kayıtlarına ilişkin Korkmaz, "Sesler biraz parazitliydi. Kendi sesime benzetemedim." dedi.

Eski pilot yüzbaşı Fatih Şen, güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerini kabul ettiğini söyledi. Şen, "ATMACA" ve "PARS" çağrı koduyla İstanbul'da alçak uçuş yaptığına ilişkin ise o gece Akıncı Üssü'nden uçmayıp dinlendiği, kayıttaki sesin fiziken kendisine ait olmasının mümkün olmadığını savundu.

Eski pilotlar Aziz Ersel Emanet ve Ceyhan Karakurt ise filodaki görüntüleri kabul ettiler ancak telsiz kayıtlarındaki seslerin kendilerine ait olmadığını iddia ettiler.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.