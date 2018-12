Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafından alıkonulan Üsteğmen Gürdal Köse, müşteki sıfatıyla olay günü yaşadıklarını anlattı.



Karargah dışında olduğu sırada kendisini arayan Astsubay Alpay Aşçı'nın C nizamiyede tanımadığı iki yarbayın nöbetçilerden silahlarını aldıklarını söylediğini aktaran Köse, bunun üzerine aradığı nöbetçi subay Yüzbaşı Erinç Kısa'nın da "bir durum var, şu an konuşamam" diyerek telefonu kapattığını bildirdi.



Gelişmeler hakkında bilgi almak için karargaha gitmeye karar verdiğini, yoldayken Yarbay Yasin Kayabaşı ile görüştüğünü anlatan Köse, "Kayabaşı'na 'Komutanım, siz de mi nizamiyedesiniz? Bir durum mu var?' diye sordum. O da 'herhangi bir durum yok' dedi. Kendisine oraya geleceğimi söyleyince bana gelmemi gerektirecek bir durumun olmadığını tekrarladı." dedi.



C nizamiye girişine geldiğini, kendisini tanıtmasına rağmen elinde MP-5 tabanca bulunan Yarbay Tuncay Koçak'ın içeri girmesine izin vermediğini bildiren Köse, geri döneceği esnada nizamiyedekilerin çağrısı üzerine yeniden nizamiyeye yöneldiğini kaydetti.



Nizamiyeden içeri girdiğinden sanık eski Yarbay Koçak'ın kendisini kastederek "bunu da diğerlerinin yanına götürün" şeklinde askerlere talimatı verdiğini anlatan Köse, bunun üzerine alıkonularak, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na götürüldüğünü söyledi.



Salonda kendisi gibi rehin tutulan çok sayıda rütbelinin bulunduğunu aktaran Köse, ilerleyen saatlerde TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumalarının elleri kelepçeli bir şekilde buraya getirildiğini anlattı. Köse, sanık eski Albay Erkan Öktem'in rehinelerin başında bekleyen sanık Yüzbaşı Ramazan Karabulut'a, "tereddüt etmeyin, direnenin kafasına sıkın" talimatını verdiğini ifade etti.



Sabah saatlerinde darbecilerin rehineleri karargahın zemin katına götürdüğünü, burada çatışma yaşanması üzerine iki kat daha aşağı götürüldüklerini belirten Köse, darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılması üzerine darbecilerin polislere teslim olduğunu anlattı.



Kendisini alıkoyan darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Köse, davaya katılma talebinde bulundu.