Zırhlı Birlikler darbe davasında tanıklık yapan askerler, 15 Temmuz gecesi darbeci tuğgeneralin emrine karşın tank mürettebatının dışarı çıkmak istemediğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanık beyanları alındı.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.



Darbe girişiminin yaşandığı dönemde vatani görevini asteğmen olarak yerine getiren A.Ü, SEGBİS vasıtasıyla beyanda bulunarak, saat 22.00 civarında birliğe sivil olarak gittiğini, ardından üniformasını giydiğini söyledi.



Sonra görevli olduğu Lojistik Destek Komutanlığının gazinosuna geçtiğini aktaran A.Ü, 23.00'ten sonra orada bulunan yaklaşık 10 kişi televizyondan gelişmeleri izlediği sırada bildirinin okunduğunu ifade etti.



A.Ü, tabur komutanı Binbaşı İsmail Suvay'ın geldiğini ve kendisiyle birlikte olanların, tankların dışarı çıkmasını engellemek için nizamiyeye inmesini istediğini belirterek, ardından nizamiyeye gittiğini, kalanların da G3 piyade tüfeği ve hücum yeleği aldığını anlattı.



Beraberindeki 2 kişiyle nizamiyeye doğru ilerlerken yolda karşılarına çıkan tuğgeneral rütbeli bir kişinin geri dönmelerini emrettiğini dile getiren A.Ü, o kişi uzaklaştıktan sonra nizamiye bölgesine geçtiklerini kaydetti.



Darbeci tuğgeneralden "Dışarı çıkacaksınız" emri



A.Ü, nizamiyede tankların olduğu yerde bir tuğgeneralin "Dışarı çıkacaksınız" sözlerini duyduğunu, buna karşılık tanklardan birinden çıkan askerin "Komutanım, dışarı çıkarken halka zarar veremeyiz." dediğini vurguladı. A.Ü, tank mürettebatının dışarı çıkmak istemediğini anlattı.



Bir süre sonra kargaşa olduğunu ve sonrasında da tankların bozulduğunu öğrendiğini belirten A.Ü, 03.30-04.00 civarında da Barış Dedebağ'ın kışlaya geldiğini aktardı.



A.Ü, sabaha kadar nizamiyede beklediğini belirtti.



Tümeni ele geçirmeye gelen albayların FETÖ bağlantısını anlattı



Duruşmada dinlenen emekli albay İ.A. da tümeni ele geçirmeye gelip kendini kurmay başkanı olarak tanıtan albay Faruk Yaman ve albay İsa Sancaklı'nın FETÖ ile irtibatları olduğunu söyledi.



SEGBİS vasıtasıyla dinlenen İ.A, etkin pişmanlıktan yararlandığını belirtti.



Geçirdiği başka bir soruşturmada albay Faruk Yaman ve İsa Sancaklı ile ilgili ifadeleri olduğu belirtilen İ.A, önceki ifadesini kabul etti.



İ.A, İsa Sancaklı'yı askeri liseden ve Kara Harp Okulundan, Faruk Yaman'ı da yine Kara Harp Okulundan tanıdığını, ikisinin de devre arkadaşı olduğunu söyledi.



Faruk Yaman ve başka bazı kişilerle çarşamba ve hafta sonunda örgüte ait bir evde bir araya geldiklerini anlatan İ.A, Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine orada dini sohbetler yaptıklarını, namaz kılıp, Fetullah Gülen'e ait kasetler dinleyip kitap okuduklarını bildirdi.



Mahkeme Başkanı'nın gizlilik konusunda bir tedbir alınıp alınmadığını sorması üzerine ise İ.A, bu konuda bir tedbir olmadığını dile getirdi.



İ.A, İsa Sancaklı'nın da başka örgüt evinde kaldığını kaydetti.