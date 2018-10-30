Savunma sanayisi güçlendirilecek
Savunma sanayisi güçlendirilecek
Parasetamol duyarsızlaştırıyor
Parasetamol duyarsızlaştırıyor
Hedeflerde 'mali disiplin ve tasarruf' vurgusu
Hedeflerde 'mali disiplin ve tasarruf' vurgusu
Kaşıkçı olayında yeni gelişme
Kaşıkçı olayında yeni gelişme

Darbeci üsteğmen parçaladığı kamera tarafından kaydedildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları aynı kamera tarafından görüntülendi.

Darbeci üsteğmen parçaladığı kamera tarafından kaydedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimi sırasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları, aynı kamera tarafından son ana kadar kaydedildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama çabaları yer aldı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülere göre, olay tarihinde Harekat Başkanlığı Personel Kadro Kısım Amiri olan eski üsteğmen Faruk Örnek, nöbetçi olmamasına rağmen darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil olarak karargaha geldi.

Nizamiye kapısında bir süre bekletildikten sonra karargaha girmesine izin verilen Örnek'in, askeri kıyafetlerini giydikten sonra cephaneliğe geçerek silah ve mühimmat aldığı anlar kameralara yansıdı.

Gece boyunca cunta faaliyetlerine devam eden Örnek, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan diğer askerlerle bir araya gelirken daha sonra eski yüzbaşı Göksel Seri ile güvenlik kamera kayıtlarının aktarıldığı sistem odasına girip monitörlerden görüntüleri inceledikten sonra buradan ayrıldı.

Eski yüzbaşı Sadık Çetin ile 16 Temmuz saat 06.35'te Harekat Başkanlığı katına geçen Örnek, koridorda kısa süreli keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasına yöneldi.

Örnek, gece boyunca yanında ayırmadığı silahının dipçiğiyle defalarca vurduğu kamerayı devre dışı bıraktı.

Parçalanana kadar o anları kaydeden kameranın bu görüntüleri, dava dosyasına delil olarak girdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #darbeci üsteğmen #fetö #darbe girişimi #15 temmuz #kamera
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.