FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada tanık pilot yüzbaşı E.Ç, normalde mümkün olmamasına rağmen iki tane birinci pilotun aynı helikopterde uçurulduğunu anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot olarak görev yapan yüzbaşı E.Ç, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.



Darbe girişiminden bir gün önce Fatih Özcan'ın uçuş yapamaması nedeniyle sanık eski Harekat Komutanı binbaşı Fatih Özkan'ın emriyle helikopter uçuşuna katıldığını belirten E.Ç, akşam saatlerinde ise Casa tipi uçakla eğitim uçuşu yaptığını söyledi.



Uçak bakım subayı binbaşı Salih Olğun'un iki helikopterin silahlı bir şekilde hazırlanması için daha önce verdiği emrin gereğinin yapılıp yapılamadığını sorduğunu aktaran E.Ç, bu duruma anlam veremediğini, konuya ilişkin bilgisinin olmadığını söylediğini bildirdi.



Olğun'a, helikopterlerin hazırlanması emrini Özkan tarafından verildiğini daha sonra öğrendiğini ifade eden E.Ç, helikopterin silahlı bir şekilde hazırlanması için operasyon emrinin olması gerektiğini vurguladı.



Eğitim uçuşları kapsamında da helikopterlerin silahlı uçmasının mümkün olmayacağına dikkati çeken E.Ç, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da karşılaştığı Özkan'a neden helikopterlerin silahlı olarak hazırlanmasını istediğini sorduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Özkan, atış eğitimi yapabileceğimizi söyledi. Ben de bunun izinsiz yapılmasının mümkün olmayacağını söyledim. Mesai bitiminde eve gittim, televizyonda İstanbul'daki köprülerin kapatıldığını gördüm. Uçuş ekibini aradım ancak bilgi alamadım. Uçuşta yer alanların arasında Nazif Çalışkan'ın olduğunu öğrendim. Bunun üzerine onu aradım, bana otobüste olduğunu uçuşa katılmadığını söyledi. İki tane birinci pilot aynı helikopterde uçamaz. Bunun için Çalışkan'ın ismi uçuşa yazılmış. O gece ikisi de birinci pilot olan Fatih Özkan ve Mustafa Şenyüz aynı helikopterde uçmuş. Normalde bu mümkün değildir."



Duruşmaya ara verildi.