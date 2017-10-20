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Darbecinin albayın yalanları mahkeme başkanı çileden çıkardı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT’yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış, halka kurşun sıkılırken bile darbeden haberdar olmadığını ileri sürdü. Bu cevap mahkeme başkanının tepkisini çekti.

Darbecinin albayın yalanları mahkeme başkanı çileden çıkardı!

FETÖ'cü darbe girişiminin simgelerinden olan "TRT baskını ve burada darbe bildirisi okutulması" olayının da sorgulandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın duruşmalarına Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Barış, TRT'ye gönderdiği darbecilere helikopterden ateş edilerek karşı konulması sırasında dahi "darbenin içinde olduklarını anlamadığını" söyleyince, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi.

Başkan Murat İlhan "Sen kurmaylık eğitimi almışsın. Bunun darbe olduğunu bugün düşünmeyeceksin ne zaman düşüneceksin. Bu devlet seni bugünler için yetiştirmiş. Bunun için eğitim almışsın. Bunun için yetiştirilmişsin" dedi.

Darbeci Albay Barış, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini de okutmakla suçlanıyor.  (Sabah)

Etiketler; #fetö #trt #darbe girişimi
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