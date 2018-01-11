Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, gaziler Oktay ve Kızılkaş ile ailelerini darp eden 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğan Çiçek, Tamer Görkem, Barış Yumuş, Batuhan Öğüt, ve Enes Kılıç sanık olarak yer alıyor.

Sanıkların "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama," "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması 7 Şubat Çarşamba günü Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Mağdur ve müştekiler

Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile Nehir Ada Kızılkaş, Seda Kızılkaş, Gamze Oktay, Barış Uzun, Mesut Tunca, Mevlüt Üstün, Musa Kaydeci, Muslu Arslan, Mustafa Emet, Gökalp Üstün iddianamede müşteki olarak yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı ise davaya müdahillik talebinde bulundu.



İstenilen cezalar

İddianamede, gazi ve yakınlarına şiddet uygulayan şüpheli Doğan Çiçek'in "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamadan", "kasten yaralamadan", "mala zarar verme", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından 24 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Tamer Görkem'in de "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "T.C. Hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama," ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 20 yıl 10 aya kadar cezalandırılması istendi.

Ayrıca olay sonrası şüpheli Çiçek ile benzinliğe gidip kamera kayıtlarını almak isteyen ve benzinlik çalışanlarına saldıran şüpheliler Barış Yumuş, Batuhan Öğüt. ve Enes Kılıç'ın ise kasten yaralama nedeniyle 1 yıl, darp eyleminden dolayı 6 yıl, hakaret ve tehdit suçlarından ise 12 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmaları talep edildi.