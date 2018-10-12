​FETÖ’cü darbe girişimi sırasında sosyal medyada 'Şu anda ülkemizde ilk defa kutlu bir ihtilal olmaktadır' diye paylaşımda bulunan Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş, Batman Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimine sosyal medya hesabından destek veren, darbecilere karşı sokağa çıkma çağrılarını “şuursuzluk” olarak niteleyen Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş’ın görevine devam ettiği, üstelik terfi ettirilerek Dekan Yardımcısı yapıldığı ortaya çıktı.



Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre Silopi’de müftülük yaparken Şırnak Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne kadar yükseltilen Mehmet Nurullah Aktaş, skandal paylaşımlarının ardından Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne tayin olmuştu. Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Facebook sayfasından, “Tüm üniversite personelimizin ve kıymetli öğrencilerimin dikkatine. Şu anda ülkemizde ilk defa kutlu bir ihtilal olmaktadır. Sokağa dökülme, meydanlara çıkma gibi insanlarımızın canını, malını tehlikeye atacak bir takım şuursuz telkinlerde ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Biz ulemalar ve devletimizin yanında olanlar olarak herkesin itidalli olmasında, sakin olmasında fayda görüyoruz. Şüphesiz ki yüce Allah şerleri hayr eyler, zannetmeyin ki gayr eyler. Sayın Rektör hocamızın da tavsiyesi bu yöndedir. Allah rızası için itidalli olalım. Bu bir şey değildir, sonu hayırlarla doludur, bunun idrakinde olarak davranalım” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.



Aktaş’ın darbenin başarısız olmasının ardından paylaşımlarını sildiği görülmüştü.