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Dava sanıklarından, kumpas mağdurlarından ve hukukçulardan hükümete 28 Şubat tepki

28 Şubat sürecine ilişkin dönemin askeri yöneticilerini hedef alan hükümete tepki yağdı. Dava sanıkları ile avukatlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın "28 Şubat davasında en ağır ceza verilecek" sözlerinin yargıya baskı uygulamak olduğunu vurguladı. FETÖ'cülerin başlattığı 28 Şubat davasında duruşmalar yarın devam edecek.

Dava sanıklarından, kumpas mağdurlarından ve hukukçulardan hükümete 28 Şubat tepki

Hükümetin, 28 Şubat sürecine ilişkin dönemin askeri yetkililerini hedef alan açıklamalarına tepki yağdı.

Kumpas davasında yargılanan sanıklar, en çok tepkiyi Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözlerine gösterdi.

Kumpas mağdurları, Başbakan Yıldırım'ın 28 Şubat ile 15 Temmuz'u bir tutan açıklamalarına da sert çıktı. 

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında mağdur edilen isimler de FETÖ'cü savcıların iddianamesini hazırladığı 28 Şubat davasına sahip çıkan AKP'yi eleştirdi.

Bu arada 28 Şubat dönemine ilişkin açılan dava 2 Mart'ta sanık savunmalarıyla devam edecek.

Haber: Gürkan Demir
Kamera: Uğur Marangoz
ulusal.com.tr

Etiketler; #28 şubat #hükümet #Başbakan Yıldırım #15 temmuz
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