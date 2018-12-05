Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sanık ve avukatları, bir ay içinde 9 kez reddihakim talebinde bulundu.

Ankara'da yargılaması devam edilen Akıncı Üssü, Genelkurmay Çatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe girişimi davalarının, sanık ve avukatlarından gelen reddi hakim talebinde artış görüldü.



Sanıkların son günlerde sıkça reddi hakim talebinde bulunmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı avukatı Uğur Çağlar, darbe sanıklarının davaların ilk gününden beri duruşmaları uzatmak için her türlü yola başvurduklarını söyledi.



Savunma hakkının dokunulmazlığı prensibi nedeniyle mahkemelerin sanıklara zaman sınırlaması getirmediğini, bu kapsamda isteyen kişinin esasa ilişkin günlerce savunma yapabileceğini anlatan Çağlar, darbe sanıklarının büyük çoğunluğunun bu hakkı suistimal ettiğini vurguladı.



Saatlerce savunma yapan sanıkların 15 Temmuz'daki eylemleri dışındaki bütün konulara değindiğine işaret eden Çağlar, "kişinin yargılama sürecine engel olmaması gerektiği" hükmünün sanıklarca dikkate alınmadığını vurguladı.



"Zaman kaybı yaşanıyor"



Davalarda sona geldikçe sanıkların duruşmaları uzatmak için yeni taktikler geliştirdiğini anlatan Çağlar, bu kapsamda Ankara'da yargılanmasına devam edilen darbe davalarında son günlerde sıkça "reddihakim" talebine başvurulduğunu kaydetti.



Reddihakimin, hakimin ihsası reyde bulunması ya da bağımsızlığını yitirmesi durumlarında istenilebileceğini anlatan Çağlar, bu yöndeki bir talebin somut ve inandırıcı gerekçelere dayandırılması gerektiğinin altını çizdi.



Sanık ve avukatlarının bu taleplerinin mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesi için kimi zaman duruşmaya ara verildiğini ifade eden Çağlar, işlem sonuçlanan kadar önemli oranda zaman kaybı yaşandığını belirtti.



Bunun farkında olan sanıkların, duruşmaları aksatmak için reddihakim talebini koz olarak kullandığını aktaran Çağlar, şöyle devam etti:

"Davaların ilk zamanlarında sanıklar, hazırlık yapmamaları nedeniyle savunma yapmaktan kaçarak süreci uzatmaya çalışıyordu. Aradan iki yıldan fazla süre geçtiği için hazırlık yapamadıkları gerekçesi artık eskisi kadar kar etmiyor. Gelinen aşamada davaları uzatmaya yönelik yeni taktik kapsamında, 'reddihakim' talebinin olağan dışı bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bir başka ifadeyle reddi hakim talebi davaları uzatma taktiğine döndü.



Sanıkların bu hakkı kullanmalarının önünde yasal bir engel olmaması, her duruşmada bu yönteme başvurabilecekleri anlamına gelmiyor. Yaklaşık 2 yıldır davayı gören, neredeyse karar aşamasına getiren mahkeme heyetlerine yönelik inandırıcılığı olmayan nedenlerle sürekli reddi hakim istemek, duruşmaları uzatmaktan başka bir şey değildir."



Avukat Çağlar, sanıkların bu tutumuna rağmen mahkeme heyetlerin, yargılamaları usullere göre tamamlanması için oldukça titiz davrandıklarını da sözlerine ekledi.