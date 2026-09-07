Davutoğlu adliyede ifade verdi: "Şüpheli değil, bilgi almak için çağrılmalıydım"

Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında ifade verdi. Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere avukatıyla Ankara Adliyesine geldi.

Edinilen bilgiye göre, Davutoğlu savcılık ifadesinde, hakkında açılan soruşturmanın hukuki gerekçelerle değil, siyasi saiklerle başlatıldığını öne sürdü. Davutoğlu, "Ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim" dedi.

"HER CÜMLESİNİN ARKASINDAYIM"

Soruşturmaya konu edilen konuşmayı, 11 Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığını hatırlatan Davutoğlu, konuşmasının, bugün de her cümlesinin arkasında durduğu, siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre, siyasetçilere ve kamu gücü kullanan kişilere yönelik kabul edilebilir eleştirinin sınırlarının, sıradan bireylere göre çok daha geniş olduğunu savundu.

Ahmet Davutoğlu, hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmesini talep etti.

Yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan Davutoğlu, "Yargıya duyduğum saygı gereği, kimsenin de yargı üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim" dedi.

"BUNDAN SONRA BASINA CEVAP VERMEYECEĞİM"

Soruşturmanın açıldığı günden itibaren ulusal ve uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi geldiğini, gelen soruların hiçbirine cevap vermediğini belirten Davutoğlu, "Bundan sonra da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına cevap vermeyeceğim. Çünkü bu benim şahsi meselem değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım, bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Davutoğlu'na adliyeye gelişinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşlik etti.