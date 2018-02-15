Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal'da katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve eski başbakanlardan Davutoğlu'nun birlikte yer aldığı fotoğrafı değerlendirdi. Gürses, "Davutoğlu hapse gideceğine oraya gitti" dedi

Ulusal Kanal'da Erdem Atay'ın sunduğu Başkent Kulisi programına Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses konuk oldu.



Gürses, AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun birlikte yer aldığı fotoğrafı değerlendirdi.



"Davutoğlu hapse gideceğine oraya gitti" diyen Prof. Dr. Emin Gürses şunları söyledi:



"Basit düşüneceksin. Hz. Ali ne diyor. Hakikat bir nokta idi, cahiller bunu çoğalttı. Televizyonlarda fazla konuşuyoruz. Bazı basit şeyleri, karmaşık hale getiriyoruz. Vatandaşın kafasını karıştırmadan bakalım. Davutoğlu'nu Tayyip Erdoğan bilmiyor mu ki, memleketin anasını ağlattı diye? Biliyor. Demek ki Tayyip Erdoğan siyasetçi Davutoğlu'nda bir oy potansiyeli gördü. Nerde bu oy potansiyeli? Konya'da. İkincisi, bunla Haşim Kılıç, Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan hep bir arada toplantı yapıyor, görüşüyor. Tayyip bey bunları biliyor. Bunların içinde bir bölünme sağlamak için de yapıyor. Çünkü bunların hepsini toplasan, bunlardan bir ilçe belediye başkanı olmaz. Ama Davutoğlu, Konya'da olabilir. Tayyip bey, herhalde anladığım kadarıyla Davutoğlu'nun Konya'daki oy potansiyelini düşünüyor. Davutoğlu hapse gideceğine oraya gideyim dedi."



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