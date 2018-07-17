2009 yılında FETÖ'nün arama yaparak gizli bilgileri deşifre ettiği "Kozmik Oda" şimdi de Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesine açıldı. DDK'ya bu yetkisi ise 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle verildi. Uzmanlara göre, askere güvensizliğin göstergesi olan bu uygulama güvenlik ihlalidir.

2009 yılında FETÖ hakim ve savcılar devletin gizli bilgileri ifşa etmişti. O gizli bilgilerin olduğu "Kozmik Oda" şimdi de sivil bir kurumun denetimine açıldı. Uzmanlara göre ise bu bir güvenlik ihlali.



5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Devlet Denetleme Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile her türlü askeri okul, birlik ve birimler DDK'nın denetimine tabi tutuldu.



Aynı zamanda DDK, yargı organları dışında tüm kurum ve kuruluşlarda da denetim yapabilecek. Her türlü gizli belgeyi dahi ilgili kurumlardan isteyebilecek.



2009 yılında FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin Bülent Arınç'a suikast yapılacağı iddiasıyla özel olarak görevlendirilmiş ve "Kozmik Oda'ya" girmişti. Bilgili'nin devlete ait çok gizli belgeleri yabancı devletlerle verdiği de iddia edilmişti.



Şimdi de devletin bir işgal girişimine nasıl karşı koyacağına dair bilgi ve verilerin de yer aldığı "Kozmik Oda'da" DDK denetlemeler yapacak. Bu düzenlemeye ise tepkiler gecikmedi.



Eski Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat, bu düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğasına aykırı olduğunu vurguladı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Polat, Kozmik Oda'nın önemini anlattı.



ulusal.com.tr