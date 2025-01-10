DEAŞ bağlantılı Kilise saldırısında 16 tahliye kararı

Duruşmada, saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu sanıklar ilginç savunmalar yaptı. Özbekistan uyruklu Hazratumar Mahamatsoliev, DEAŞ terör örgütünü bilmediğini ve saldırı günü evde uyuduğunu öne sürdü. Telefonunda ele geçirilen silah fotoğraflarını ise internette bir ikinci el satış sitesinde gördüğünü iddia etti.

Sanıklardan Rus uyruklu Movlat Tsuroev, cep telefonunda yer alan “cihad” içerikli görseller ve el yapımı bomba videolarını kabul etmeyerek, "Telefonu Rusya'dan aldım. Bu içerikler benden önce yüklenmiş olabilir." dedi. Tsuroev’in, savunmasını yaparken gülümsemesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilere ev kiraladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Rasul Akhmadjanov, evi başka bir sanığa kiraladığını ve olayla ilgisi olmadığını savundu. Akhmadjanov, bazı sanıklarla Kayseri’de “örgütsel toplantı” yapmak için değil, gömü kazısı için bir araya geldiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ancak saldırıyı gerçekleştiren David Tanduev ve Amirjon Kholiqov’un da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluklarının devamına hükmedildi.

Sanık Tanduev ve Kholiqov’un cezaevinde teşhise elverişli fotoğraflarının çekilmesi ve olayla ilgili tüm görüntülerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 24 Mart’a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Ocak 2024'teki saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan "maktul", Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai ve 10 kişi ise "müşteki" olarak yer alıyor.

Tutuklu sanıklar David Tanduev ve Amirjon Kholiqov’un, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yüzlerce yıl hapisle cezalandırılması talep ediliyor.