DEAŞ bağlantılı şüpheli havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve örgütün sözde Horasan yapılanmasına katılmaya çalıştığı tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEAŞ bağlantılı şüpheli havalimanında yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, E.G. (27) isimli şahsın Mısır üzerinden hareket ederek Afganistan’daki DEAŞ kamplarına katılmayı planladığı belirlendi.

12 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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