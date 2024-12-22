DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 tutuklama

Mersin merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, DEAŞ’a finans sağladığı iddia edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 tutuklama
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Mersin merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, DEAŞ’a finans sağladığı iddia edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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