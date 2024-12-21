DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama, 14 sınır dışı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini engellemek amacıyla dün kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 19 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkeme, 4 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderirken, 14 kişi sınır dışı edildi. Ayrıca bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.