DEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu

Yalova’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanlarına yönelik İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Seher Sokak'ta bulunan bir adrese gece saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Bina içerisindeki teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması üzerine çatışma çıktı.

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çatışmada Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu. Olayda yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel ise hızla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Operasyon kapsamında, polise ateş açan ve aralarında Zafer Umutlu ile Haşem Sordabak’ın da bulunduğu toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Sıcak çatışmanın yaşanması üzerine olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland tipi zırhlı araç bölgeye yönlendirildi.

Güvenlik güçleri bölgeyi tamamen çember altına alarak sivillerin olay yerine giriş çıkışını yasakladı. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi yapılırken, çevrede bulunan beş okulda eğitime bugünlük ara verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 02.00 sıralarında başlayan çatışmanın saat 09.40 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

