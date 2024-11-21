DEAŞ ve diğer terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve örgütlerle ortak hareket ettiği belirlenen kişilerin tespiti üzerine başlatıldı.

Ekipler, yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, şüphelilerin eylem hazırlığında olabileceği değerlendirerek operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.