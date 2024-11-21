DEAŞ ve diğer terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC gibi silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEAŞ ve diğer terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve örgütlerle ortak hareket ettiği belirlenen kişilerin tespiti üzerine başlatıldı.

Ekipler, yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, şüphelilerin eylem hazırlığında olabileceği değerlendirerek operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ASELSAN’ın Eski Genel Müdürü Ergeneman hayatını kaybettiASELSAN’ın Eski Genel Müdürü Ergeneman hayatını kaybettiGündem
Avcılar’da lodos alarmı: Dalgalar mendireği aştı!Avcılar’da lodos alarmı: Dalgalar mendireği aştı!Yurt
deaş terör örgütü operasyon
Günün Manşetleri
Netanyahu hakkında yakalama kararı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
34 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
"İki Storm Shadow füzesini düşürdük"
MSB kaynaklarından teğmenler açıklaması
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması
'7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz'
PKK/KCK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kan donduran ifadeler
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı
Çok Okunanlar
'7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz' '7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması
Mezarı açılmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu Mezarı açılmıştı: Cem Garipoğlu soruşturmasında son nokta konuldu
MSB kaynaklarından teğmenler açıklaması MSB kaynaklarından teğmenler açıklaması