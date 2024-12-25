DEAŞ’a ağır darbe: 22 ilde yapılan operasyonlarda 182 gözaltı

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlarda şüphelilerin; terör örgütü üyeliği, örgüte yardım ve yataklık, örgüte finansman sağlama ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 182 kişi gözaltına alınırken, 43 şüpheli tutuklandı, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.