DEAŞ'a büyük darbe! 29 ilde 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Güvenlik güçlerinin koordinesinde yürütülen bu operasyonlar kapsamında toplam 139 şüpheli yakalandı.

KURUMLAR ARASI ORTAK KOORDİNASYON

Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, polis ekipleri örgütün faaliyet ve finans yapılanmalarını hedef alan kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Yakalanan şüphelilerin adli süreçleri ve operasyona katılan emniyet ile istihbarat birimlerinin detayları doğrudan İçişleri Bakanlığının kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Operasyonun zaman çizelgesini, şüphelilerin durumunu ve koordinasyonu sağlayan kurumları detaylandıran İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. 14’ü tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, MİT başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."