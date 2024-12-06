DEAŞ’a büyük darbe: 32 ilde dev operasyon, 31 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’a finansal destek sağladıkları iddiasıyla 114 şüphelinin adresleri tespit edildi. İzmir merkezli operasyon, 3 Aralık sabahı saat 06.45’te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 32 dijital materyal ve bir yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan 100 şüpheliden 59’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 31’i tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 14 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.