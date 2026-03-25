DEAŞ'a büyük darbe! Sözde yardım kuruluşlarıyla örgüte para aktaran 88 kişi yakalandı!

Jandarma ekiplerince 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı ve propaganda yaptığı tespit edilen 88 şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 24 farklı ilde yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 88 şüpheli yakalandı.

FİNANSAL DESTEK VE SOSYAL MEDYA PROPAGANDASI

Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen şahıslar, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansal destek sağladı.

Şüphelilerin eylemlerinin sadece finansal ağlarla sınırlı kalmadığı belirlendi. Şahısların, aynı zamanda kendilerine ait sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını aktif şekilde yürüttükleri saptandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla tamamlanan operasyonun ardından yapılan açıklamada ''"Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

