DEAŞ’a darbe: 28 ilde eş zamanlı operasyon! 153 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK VE PROPAGANDA SUÇLAMASI

Bakan Yerlikaya, son iki haftadır Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 153 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.”

Operasyonları yönlendiren valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ve sahada görev yapan tüm jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelenin yalnızca sahadaki operasyonlardan ibaret olmadığını vurguladı:

“Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.”