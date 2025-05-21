DEAŞ’a dev darbe: 47 ilde eş zamanlı operasyon, 298 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEAŞ’a dev darbe: 47 ilde eş zamanlı operasyon, 298 gözaltı
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, DEAŞ’a yönelik Türkiye genelinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla; MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlara il emniyet müdürlükleri katıldı.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR DE OPERASYON KAPSAMINDA

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen operasyonlara başkent Ankara’nın yanı sıra İstanbul ve İzmir de dahil edildi. Operasyonlarda DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte finansman sağladığı ve propaganda yaptığı belirlenen toplam 298 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ve örgüte ait doküman da ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini de içeren paylaşımında, “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımız aralıksız devam edecek” mesajını verdi.

Kara yollarında son durum! Hangi yollarda çalışma var?Kara yollarında son durum! Hangi yollarda çalışma var?Yurt
Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Türkiye'nin yatırım pozisyonu martta 270 milyar dolar açık verdi
DEAŞ’a dev darbe!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Doğu Akdeniz'de harita savaşı
Altındağ Belediyesi’ndeki darp olayları
Yarın elektrikler olmayacak
Kalın'dan Suriye'ye mesaj
Gazze’de can kaybı 53 bini aştı
Vatan Partisi'nden NATO Tatbikatı'na karşı 'Uyan Türkiye' çağrısı
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı
Petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansıdı Petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansıdı
ŞOK'ta dev kampanya! 21 Mayıs'tan itibaren raflarda ŞOK'ta dev kampanya! 21 Mayıs'tan itibaren raflarda
İSKİ duyurdu: 11 mahallede 8 saatlik su kesintisi olacak İSKİ duyurdu: 11 mahallede 8 saatlik su kesintisi olacak