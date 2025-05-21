DEAŞ’a dev darbe: 47 ilde eş zamanlı operasyon, 298 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, DEAŞ’a yönelik Türkiye genelinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla; MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonlara il emniyet müdürlükleri katıldı.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR DE OPERASYON KAPSAMINDA

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen operasyonlara başkent Ankara’nın yanı sıra İstanbul ve İzmir de dahil edildi. Operasyonlarda DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte finansman sağladığı ve propaganda yaptığı belirlenen toplam 298 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ve örgüte ait doküman da ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini de içeren paylaşımında, “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımız aralıksız devam edecek” mesajını verdi.