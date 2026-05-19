DEAŞ’a dev operasyon! İstanbul merkezli 3 ilde düğmeye basıldı: 110 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul merkezli 3 ilde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 110 şüpheli gözaltına alındı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALMIŞLAR!

Emniyet güçlerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda şüphelilerin faaliyet yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı. DEAŞ terör örgütü yanlısı hareket eden şahısların, faaliyetlerini yasa dışı dernekler üzerinden organize ettikleri ve bu mekanlarda dersler düzenledikleri belirlendi. Bu eğitim faaliyetlerinde özellikle yaşı küçük çocukların hedef alındığı ve çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, örgütün devamlılığını sağlamak ve finansal kaynak yaratmak amacıyla yürüttükleri diğer faaliyetler de polis ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şahısların, örgütle bağlantılı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilere maddi destek sağlamak amacıyla para topladıkları belirlendi. Şüphelilerin kendi giderlerini karşılamak ve örgütsel propagandayı yaymak için kitap ile dergi satışı yaptıkları anlaşıldı. Aynı zamanda grup içerisinde gerçekleştirilen örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunulduğu ve örgüte yeni üyeler kazandırmak amacıyla aktif çalışmalar yürütüldüğü tespit edildi.

ADRESLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda örgütün silahlı yapısına ve propaganda faaliyetlerine ait unsurlara el konuldu. Baskın yapılan mekanlarda 4 adet tüfek ve bu silahlara ait 90 adet mermi bulundu. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve incelenmek üzere dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan 110 şüpheli, haklarındaki yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.