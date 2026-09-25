DEAŞ'a yönelik 28 ilde şafak operasyonu! 83 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda toplam 83 şüpheli gözaltına alındı.
FİNANSMAN VE PROPAGANDA FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin faaliyet alanları netleşti:
Örgüt Üyeliği: Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Finansman Sağlama: Örgütle bağlantılı şahıslar ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlendi.
Sosyal Medya Propagandası: Dijital materyaller ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak eleman ve taban kazanmaya çalıştıkları saptandı.
Güvenlik birimlerinin ülke genelinde terör örgütlerine ve finans kaynaklarına yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.