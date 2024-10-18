DEAŞ'ın finans kaynaklarına darbe: 9 ilde 13 gözaltı!

Mersin merkezli 9 ilde, DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEAŞ'ın finans kaynaklarına darbe: 9 ilde 13 gözaltı!
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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarını ortaya çıkarmak, faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 13 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin merkezli olarak Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüpheli ile birlikte yapılan adres aramalarında 1 tabanca ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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