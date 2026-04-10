DEAŞ'ın finansörlerine şafak baskını! 9 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Örgüte finans sağladıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

DÖRT FARKLI İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'yi kapsayacak şekilde yürütüldü. Ekiplerin düzenlediği bu baskınlarda hedeflenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde güvenlik güçleri tarafından detaylı aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve çeşitli dijital materyaller bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlem süreçleri devam ediyor.

