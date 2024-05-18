DEAŞ'ın Horasan kolu mercek altında! Milli İstihbarat Akademisi örgütün yeni tarz yapılanmasını raporlaştırdı

Terörle mücadele operasyonları etkili bir şekilde sürüyor. Bir yandan da terör örgütlerinin yeni örgütlenme konseptleri üzerinde araştırmalar yapılıyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin bu doğrultuda hazırladığı rapor DEAŞ'ın yeni yapılanma biçimini ortaya koydu. “Terörizmle Mücadele ve Türkiye: DEAŞ / Horasan Yapılanması” raporu internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Raporda DEAŞ/Horasan yapılanmasının Moskova’daki terör saldırısıyla tekrar gündeme geldiği vurgulandı. Etkili operasyonlar nedeniyle örgütün yer altında ve dar hücreler şeklinde yapılandığı ifade edildi.

DEAŞ hücrelerinin genellikle sosyal ağları zayıf olan ve ülkeye ya kaçak yollarla ya da turist vizesi ile giren şahıslardan oluştuğu bilgisi yer aldı. Raporda, "Bu şahıslar, militan temin etme çalışmalarını, ülkeye farklı yollarla gelmiş yabancılar arasında yoğunlaştırmıştır" ifadelerine yer verildi.

"BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Raporda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'na atıf yapıldı. Harekât kapsamında yaklaşık 3 bin DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Oluşturulan şemayla örgüt yapılanmasının itici ve çekici faktörleriyle örgüte karşı alınacak önlemler sıralandı. Önlemler arasında ilk sırayı "Bölgesel düzeyde güvenlik, istihbarat ve ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirmek." maddesi aldı.

HEDEF ÜLKELER: TÜRKİYE, RUSYA, İRAN

DEAŞ'ın Horasan kolu son dönemde Türkiye, Rusya ve İran'ı hedef aldı. İstanbul Sarıyer'deki İtalyan Kilisesi saldırısı, Rusya'daki konser baskını ve İran'daki Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümündeki kanlı saldırıları DEAŞ'ın Horasan kolu düzenlemişti.