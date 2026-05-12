DEAŞ’ın kripto kasasına darbe: 16 ilde 43 gözaltı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler, örgütün finansman yöntemlerindeki dijital dönüşümü gözler önüne serdi. Yapılan teknik analizler sonucunda şu detaylar öne çıktı:

Telegram Üzerinden Fonlama: Örgütle iltisaklı grupların, Telegram kanalları üzerinden sistematik bir şekilde para toplama faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Kripto Cüzdan Trafiği: Toplanan yardımların DEAŞ bağlantılı kripto cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi.

Soğuk Cüzdan Yöntemi: Şüphelilerin, elde edilen fonların izini kaybettirmek ve kolluk kuvvetlerinin takibinden kaçmak amacıyla paraları soğuk cüzdanlara (internet bağlantısı olmayan fiziksel depolama birimleri) transfer ettikleri anlaşıldı.

İstanbul merkezli operasyonun diğer 15 ildeki ayağında da dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.