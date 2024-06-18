DEAŞ'ın Moskova'daki ikinci saldırısını Türk istihbaratı önlemiş! İşte o iddianın ayrıntıları

Moskova'da DEAŞ'ın yapacağı ikinci saldırı Türkiye'nin verdiği istihbaratla önlendi. Bu iddiayı Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat Köşesine taşıdı.

Habere göre Ankara, Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrasında DEAŞ ile bağlantılı örgütün Horasan kolundan çeşitli isimlere ulaştı ve onları sorguladı. Edinilen istihbari bilgilerin ardından Rusya ile temas kuruldu.

Terör örgütü konser salonuna yaptığı ilk saldırının ardından ikinci bir saldırı daha planlamıştı. Saldırı, kalabalık bir alışveriş merkezine yapılacaktı. Bilgiler Rus istihbaratına aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Suriye’nin kuzeyindeki hapishanelerde yaklaşık 12 bin DEAŞ mensubu terörist var. Avrupa, kendi vatandaşı olan DEAŞ'lıları geri almıyor.

Bu teröristler bölge ülkeleri için ABD'nin elindeki koz olarak duruyor.