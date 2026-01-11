DEAŞ'ın Türkiye yapılanması iddianamede: 24 ilde 97 yapı tespit edildi

Yalova’da 29 Aralık 2025 tarihinde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, örgütün Türkiye’deki yapılanmasına dair çarpıcı ayrıntılar içeriyor.

Yalova’da yapılan operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu üç polis memuru hayatını kaybetti, sekiz polis ve bir bekçi yaralandı. Operasyonda altı DEAŞ üyesi ölü ele geçirilirken, saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde ayrıca beş şüpheli gözaltına alındı.

ÖZELLİKLE GEÇNLER HEDEF ALINIYOR

BirGün’ün haberine göre, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün Türkiye’de taban oluşturmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere ayrıntılı biçimde yer verildi. İddianamede, TEM Daire Başkanlığı’nın 25 Ekim 2023 tarihli yazısı delil olarak sunuldu.

Söz konusu yazıda, radikal ve selefi ideolojiye mensup kişilerin Türkiye genelinde kitabevi, kreş, mescit ve medreseler açarak örgütsel zemin oluşturmaya çalıştıkları belirtildi. Bu yapıların özellikle gençleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Dini istismar eden terör örgütler, ‘Daru’l Harp, Tağut, Rejim, Oy, Cuma Namazı, Hilafet, Cihad, Tevhid, Şirk, çocukların devlet okullarına gönderilmemesi’ gibi meseleleri kendi felsefelerine ve ideolojilerine göre yorumlamaktadır. Ayrıca DEAŞ terör örgütü ve benzeri dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahıslar da ülkemizde taban oluşturmak, eleman kazanmak ve çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarına maddi gelir sağlamak amacıyla legal ya da illegal dernek, kitabevi kreş, mescit ve medreseler oluşturmaktadır.”

24 KENTTE 97 YAPI TESPİT EDİLDİ

İddianamede yer alan TEM yazısında, “DAEŞ terör örgütü yanlısı” olarak değerlendirilen yapıların sayısı da açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde, 24’ü Yalova’da olmak üzere Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Van’da toplam 97 dernek, kitabevi, mescit ve medrese tespit edildi.

İddianamede, söz konusu yapıların “IŞİD’e üye kazandırmak ve finansman sağlamak” amacıyla faaliyet yürüttüğü değerlendirmesine yer verildi. Bu oluşumların kapatılmasına yönelik çalışmaların, örgütün taban kazanma faaliyetlerinin engellenmesi ve terörle mücadele açısından kritik önemde olduğu vurgulandı. Ayrıca Ekim 2023 tarihli yazıda adı geçen ve örgütle bağlantılı olduğu belirtilen işletmelere yönelik uygulanan yaptırımlar da iddianamede yer aldı.