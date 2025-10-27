Define çetesi çökertildi! Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kullandığı inanılmaz yöntem de deşifre edildi. Ekipler, zanlıların öncelikle bazı vatandaşların arsalarını araştırdığını ve bu arsalara değeri olmayan "sözde tarihi eserleri" gizlice gömdüklerini tespit etti.

Daha sonra arsa sahipleriyle irtibata geçen şüpheliler, arsa sahiplerini inandırmak amacıyla sahte "sözde uydu görüntülerini" izlettirdi. İkna olan mağdurlara "kazma kürek vererek kazı yaptıran" zanlılar, kazı sonucunda kendi gömdükleri malzemeleri bulup bölgeden ayrıldı.

'UZMAN' YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

Şebekenin oyunu bununla da bitmedi. Zanlılar, bir süre sonra mağdurlarla tekrar iletişime geçerek, bulunan malzemeleri "arkeologlara ve uzmanlara" göstereceklerini öne sürdü. Bu aşamada, kendisini "tarihi eser uzmanı" olarak tanıtan şebekenin diğer üyeleri devreye girerek mağdurlardan para talep etti. Yapılan tespitlere göre zanlıların, bu yöntemle 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli olmak üzere İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser süsü verilmiş çok sayıda haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.