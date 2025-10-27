Define çetesi çökertildi! Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Define çetesi çökertildi! Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar
Yayınlanma:

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kullandığı inanılmaz yöntem de deşifre edildi. Ekipler, zanlıların öncelikle bazı vatandaşların arsalarını araştırdığını ve bu arsalara değeri olmayan "sözde tarihi eserleri" gizlice gömdüklerini tespit etti.

Daha sonra arsa sahipleriyle irtibata geçen şüpheliler, arsa sahiplerini inandırmak amacıyla sahte "sözde uydu görüntülerini" izlettirdi. İkna olan mağdurlara "kazma kürek vererek kazı yaptıran" zanlılar, kazı sonucunda kendi gömdükleri malzemeleri bulup bölgeden ayrıldı.

'UZMAN' YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

Şebekenin oyunu bununla da bitmedi. Zanlılar, bir süre sonra mağdurlarla tekrar iletişime geçerek, bulunan malzemeleri "arkeologlara ve uzmanlara" göstereceklerini öne sürdü. Bu aşamada, kendisini "tarihi eser uzmanı" olarak tanıtan şebekenin diğer üyeleri devreye girerek mağdurlardan para talep etti. Yapılan tespitlere göre zanlıların, bu yöntemle 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli olmak üzere İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser süsü verilmiş çok sayıda haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürücüler dikkat! İşte il il kapalı yollar ve alternatif güzergahlarSürücüler dikkat! İşte il il kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYurt
Bu fiyatlar cepleri yakacak! İşte 27 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıBu fiyatlar cepleri yakacak! İşte 27 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

define
Günün Manşetleri
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
31 Ekim'den sonra ehliyet yenilemek servete mal olacak!
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!
Çok Okunanlar
Havalara aldanmayın! Havalara aldanmayın!
Bu fiyatlar cepleri yakacak! Bu fiyatlar cepleri yakacak!
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı