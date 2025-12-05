Değeri milyonlarca lira olan şirkete el konuldu: PAYCO operasyonunda 11 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından tanzim edilen analiz raporunun titizlikle incelendiği belirtildi.

İki kurumun değerlendirmelerinde, yasa dışı bahis, yasa dışı FOREX ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, ardından da yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket üzerinden aklandığı öne sürüldü.

BİREYSEL DEĞİL, ÖRGÜTLÜ YAPI İDDİASI

Başsavcılık, elde edilen bulguların, eylemlerin işlem hacminin büyüklüğü, çoklu aktörlü yapısı, süreklilik arz etmesi ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında, bu faaliyetlerin bireysel olmaktan ziyade örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü ortaya koyduğunu iddia etti.

Dosya kapsamındaki tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, elektronik para kuruluşu bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edildi. Bu yapının 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla operasyonel düzeyde çalışan 7 örgüt üyesinden meydana geldiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket saptandı.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Analizler neticesinde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde detaylı arama ve el koyma tedbirleri de uygulandı.

Soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve delillerin muhafaza edilmesi amacıyla, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği düşünülen şüphelilere ait tüm mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.