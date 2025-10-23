Değerini 46 milyon lira düşük gösterdiler! Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon!

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerinin sahte faturalar kullanarak kaçakçılık yapmaya çalışanlara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan operasyonda, gümrük değeri kasten düşük gösterilen 10 adet lüks araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, operasyonun fitili İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ateşlendi. Ekipler, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların ithalat işlemlerini mercek altına aldı.

46 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI ÖNLENDİ

Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, bazı lüks araçların değerlerinin sahte faturalar düzenlenerek kasten düşük gösterildiği tespit edildi. Devletin vergi kaybına uğratılmasını hedefleyen bu yöntemle, milyonlarca liralık vurgun yapılmak istendiği anlaşıldı.

Bakanlık, "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" vizyonuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bu çalışmalar doğrultusunda yapılan detaylı incelemelerin neticesinde, toplam piyasa değeri 288 milyon lira olduğu belirlenen 10 lüks araca el konuldu. Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon sayesinde, 46 milyon liralık kamu zararının da engellendiği bildirildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin 288 milyon liralık lüks araçları ele geçirmesinin ardından, olayın adli boyutu için de derhal harekete geçildi.

46 milyon liralık kamu zararının ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.