Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? O bölge için kritik açıklama
Sivas ve Kayseri hattında yer alan Deliler Fayı üzerindeki çalışmalar mercek altına alındı. Prof. Dr. Fikret Koçbulut, bu fayın 7 büyüklüğünde deprem üretip üretemeyeceğini anlattı.
Sivas ve Kayseri hattı için binlerce kişiyi ilgilendiren uyarı:
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, aktif fay hatlarının geçmişi paleosismolojik yöntemlerle araştırılıyor. Deliler Fayı da bu kapsamda incelenen kritik hatlardan biri oldu.
DELİLER FAYI'NDA KAZILAR BAŞLADI
Altınyayla’daki hendeklerde yer altı araştırmaları yapılıyor
“Türkiye’nin Diri Faylarının Paleosismolojisi” projesi kapsamında, Deliler Fayı üzerinde başlatılan kazılarda jeolojik tabakalar analiz edilerek geçmişte büyük bir deprem yaşanıp yaşanmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.
ÜÇ SEGMENT ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Bünyan, Sarıoğlan-Gemerek ve Dökmetaş segmentleri mercek altında
Deliler Fayı’nın Kayseri’den Sivas’a uzanan üç ana segmenti üzerinde yapılan kazılarla, geçmiş sismik hareketler ve potansiyel tehlikeler araştırılıyor.
YER ALTI ÖRNEKLERİ LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Hendeklerden alınan numunelerle geçmiş depremler inceleniyor
Araştırmalar kapsamında açılan hendeklerden alınan örnekler laboratuvarlara gönderiliyor. Bu veriler sayesinde geçmişte yüzey kırığı oluşturmuş büyük bir deprem olup olmadığı ortaya çıkarılıyor.
7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ
“Teorik olarak mümkün ama arazi gözlemleri farklı”
Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Teorik hesaplamalarla bu fayın 7 büyüklüğünde deprem üretmesi mümkün görülüyor ancak sahadaki gözlemlerimize göre bu ihtimal çok düşük" dedi.
KOÇBULUT: FAYIN HAREKETLİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ
"Fayın uzunluğuna göre teorik hesaplamalar yapılıyor ancak açtığımız 6 hendekte bu fayın aktif bir fay olmadığını gözlemledik" diyen Koçbulut, büyük bir deprem beklemediğini söyledi.
HER SEGMENT AYRI AYRI İNCELENİYOR
Şarkışla, Samankaya, Altınyayla köylerinde çalışmalar sürüyor
“Deliler Fayı’nın üç segmentinden geçen yıl Bünyan ve Sarıoğlan-Gemerek’te, bu yıl da Şarkışla Hacıyusuf, Samankaya ve Başyayla’da hendekler açtık” açıklamasını yapan Koçbulut, sismik boşluk olup olmadığını da araştırdıklarını belirtti.
YÜZEY KIRIĞI OLUŞMUŞSA TARİHLENDİRİLİYOR
Depremin izi hendek duvarlarında aranıyor
"Duvarları temizleyip daha önce bir yüzey kırığı oluşmuş mu diye bakıyoruz. Varsa, dolgu örneği alıp laboratuvara gönderiyoruz. Böylece o depremin yaşını tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Gözlem ve analizler birlikte değerlendirilecek
Koçbulut, çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Çıkan sonuçlarla arazi gözlemlerimizi karşılaştıracağız ve Deliler Fayı’nın büyük deprem üretip üretemeyeceğine ilişkin nihai değerlendirmemizi yapacağız" dedi.