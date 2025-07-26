Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? O bölge için kritik açıklama

HER SEGMENT AYRI AYRI İNCELENİYOR



Şarkışla, Samankaya, Altınyayla köylerinde çalışmalar sürüyor



“Deliler Fayı’nın üç segmentinden geçen yıl Bünyan ve Sarıoğlan-Gemerek’te, bu yıl da Şarkışla Hacıyusuf, Samankaya ve Başyayla’da hendekler açtık” açıklamasını yapan Koçbulut, sismik boşluk olup olmadığını da araştırdıklarını belirtti.