DEM ile anlaşma var protokol yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerine göre seçmen refleksinin değişmediğini söyledi. Özgür Özel, DEM Parti’nin bu seçimde CHP’ye kazandırmak değil kaybettirmek için uğraştığını kaydetti.

Kent uzlaşısına ilişkin de "Bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyorlar." dedi.

DEM PARTİ CHP’YE KAYBETTİRME SÜRECİNDE

Özel, Meclis’te gazetecilerle sohbet etti. DEM Parti ile “Kent Uzlaşısı” adı altında bir protokol yapılmadığını söyledi. Özel şunları kaydetti:

- DEM ile anlaştı diyorlar. Biz şöyle okuyoruz; bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyor. Sanki protokol sağlanmış gibi... Protokol yok.

DEM İLE PROTOKOL YOK

CHP ve DEM Parti’nin İstanbul’da bazı ilçelerde anlaştığına ilişkin söylemlere ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

- Bizim bir önceki seçimle şimdiki seçim arasında şöyle bir fark var. Bir önceki seçimde o zaman HDP hiçbir talebi olmaksızın AK Parti’ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti’ye değil birazda muhalefet gösterme talebinde. Gördüğümüz, sözcüleri de yalanlamıyor, DEM Parti, 1 Nisan sonrası için görüşmeler yapıyor. O yüzden bize kazandırmak değil kaybettirmek adına bir strateji var. Bu çok ortada. İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarımızla da biz ittifak yapmak, ikili iş birliği yapmak için gayret gösterdik ama bunlar çok sınırlı kalabildi. O yüzden baktığımızda şartlar çok lehimize değil gözüküyor ama seçmende bir değişiklik yok, seçmenin reflekslerinde bir değişiklik yok. 2019 başarısını yaşatan seçmenin Saray’a, kent suçlarına, Bahçeli'ye itirazı devam ediyor. 2019’dan farklı olarak da bir takım olumsuz iddialar ortadan kalktı. İSPARK, PKK’nın olacak diyorlardı bunun kara propaganda olduğu ortaya çıktı. Sosyal yardımlar kesilir iddiası vardı bu da yok oldu.

DEM SEÇMENİNİN GİZLİ PROTOKOL SİTEMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DEM seçmeninin Zafer Partisiyle yapılan protokol nedeniyle sitem ettiğini anlatan Özel, “Seçimlerden sonra ittifak kapasitesi ortadan kalkmıştı, gizli protokol yüzünden. DEM seçmeni "Biz Süleyman Soylu’dan kaçarken Zafer’e mi tutulduk" diyordu. Ben beyaz çiçek aldım gittim eski ortağa (İYİ Parti) ama ikna edemedim.” dedi.

15 NİSAN’DA RAMALLAH’TA

Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 15 Nisan’da Ramallah’ta görüşeceklerini söyledi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i bağımsız aday olmamaya ikna edemediklerini kaydeden Özel, açık hava mitinglerine önümüzdeki hafta başlayacaklarını bildirdi. İlçelerde mitingler yapacaklarını da anlatan Özel, “Risk ve fırsat analizi yapıp, kazanma çizgisine göre ağırlık vereceğiz. Örneğin Kırıkkale, Kastamonu ve Malatya’da mutlaka miting yapacağım bu üçünde fırsat var büyük.” dedi.