DEM Parti Heyeti'nden MHP'ye ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, siyasi parti ziyaretleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti Heyeti'nden MHP'ye ziyaret
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Saat 11.30’da TBMM’de gerçekleşen görüşmede, Bahçeli’nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı. Bu görüşme, Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle bu yıl içinde yaptığı ikinci temas oldu. Bahçeli, 2 Ocak'ta Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ü de kabul etmişti.

PKK’nın silahlı mücadeleye son verme çağrısı ve fesih kararının ardından siyasi temaslarını yeniden başlatan DEM Parti, daha önce DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile de görüşmüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yazılı bir açıklama yapacaklarını belirterek görüşmenin olumlu geçtiğini duyurdu. 

DEM Parti heyetinin temasları yarın da sürecek. Heyet, saat 15.00’te AK Parti’yi ziyaret edecek. Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşme yapılması bekleniyor.

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